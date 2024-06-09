أكثر من نصف الواردات.. كولومبيا تقرر وقف بيع الفحم لإسرائيل

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، السبت، أن بلاده ستوقف صادراتها من الفحم إلى إسرائيل.

وكتب بيترو على منصة إكس “سنوقف صادراتنا من الفحم إلى إسرائيل إلى أن توقف الإبادة الجماعية”.

وذكر مرسوم لوزارة التجارة والصناعة أن وقف تصدير الفحم سيسري “حتى الاحترام التام للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في إطار عملية تطبيق اتفاق منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها في قطاع غزة”.

وأوضحت الحكومة الكولومبية أن الإجراء سيُنفذ بعد خمسة أيام من نشره في الجريدة الرسمية، ولن يشمل السلع التي سبق صدور إذن بتصديرها.

ونص المرسوم على أن إسرائيل تستخدم الفحم مصدرا للطاقة لصنع الأسلحة وغيرها من العتاد العسكري.

ووفقا للمجلة الأمريكية للنقل، فإن كولومبيا تُعَد أكبر مورّد للفحم إلى إسرائيل، بأكثر من نصف الواردات.

وتُقدَّر قيم صادرات كولومبيا من الفحم إلى إسرائيل بنحو 450 مليون دولار خلال العام الجاري.

وذكرت المجلة أن إسرائيل تعتمد على الفحم في توليد 20% من الكهرباء.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الكولومبي قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإسرائيل، قائلا إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو “ترتكب إبادة” بحق الفلسطينيين، كما أوقف شراء بلاده للأسلحة الإسرائيلية الصنع. في حين قال نتنياهو إن الرئيس الكولومبي “مُعادٍ للسامية وداعم لـ(حركة) حماس”.