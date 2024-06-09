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إنقاذ طفل سقط في بئر بقرية تل أعور بريف إدلب الغربي (فيديو)

لحظة وصول سيارة الإسعاف التي تقل الطفل عسكر دياب إلى مشفى الرحمة في مدينة دركوش غربي إدلب
لحظة وصول سيارة الإسعاف التي تقل الطفل عسكر دياب إلى مشفى الرحمة في مدينة دركوش غربي إدلب (الدفاع المدني السوري)
9/6/2024-|آخر تحديث: 9/6/202403:02 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

نجحت طواقم الدفاع المدني السورية في إخراج طفل سقط في بئر بقرية تل أعور بريف إدلب الغربي شمالي سوريا.

وقال مدير الدفاع المدني السوري رائد الصالح للجزيرة مباشر إن الطفل (عسكر دياب) يعاني من نقص الأكسجين، بسبب بقائه لفترة طويلة في البئر، كما يعاني من رضوض وجروح متعددة.

وأضاف أن الطفل كان فاقدا للوعي عند إنقاذه، مشيرا إلى نقله لأقرب مستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية له.

ونشر الدفاع المدني السوري صورا لوصول الطفل إلى مشفى الرحمة في مدينة دركوش غربي إدلب.

المصدر : الجزيرة مباشر