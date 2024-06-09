إنقاذ طفل سقط في بئر بقرية تل أعور بريف إدلب الغربي (فيديو)

نجحت طواقم الدفاع المدني السورية في إخراج طفل سقط في بئر بقرية تل أعور بريف إدلب الغربي شمالي سوريا.

لحظات الأمل بالحياة .. مع إنقاذ الطفل عسكر دياب، وإخراجه من داخل البئر في قرية تل أعور جنوب غربي #إدلب. #عسكر_دياب#طفل_تل_أعور#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/6Msnf40sOx — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) June 8, 2024

وقال مدير الدفاع المدني السوري رائد الصالح للجزيرة مباشر إن الطفل (عسكر دياب) يعاني من نقص الأكسجين، بسبب بقائه لفترة طويلة في البئر، كما يعاني من رضوض وجروح متعددة.

لهفة الأب على طفله العالق بين الحياة والموت، بحالةٍ صعبة تبدلت لأملٍ وفرح بعد إنقاذ طفله "عسكر دياب" على قيد الحياة. #عسكر_دياب#طفل_تل_أعور#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/RgKPhPL5yI — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) June 8, 2024

وأضاف أن الطفل كان فاقدا للوعي عند إنقاذه، مشيرا إلى نقله لأقرب مستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية له.

لحظات حذرة عاشها متطوعونا خلال عملية إنقاذ الطفل عسكر دياب، بعد سقوطه في بئر ارتوازي بقرية تل أعور جنوب غربي #إدلب، مساء يوم أمس السبت 8 حزيران.#عسكر_دياب #طفل_تل_أعور #الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/un8fvuq2w2 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) June 8, 2024

ونشر الدفاع المدني السوري صورا لوصول الطفل إلى مشفى الرحمة في مدينة دركوش غربي إدلب.