استقالة غانتس وآيزنكوت.. نتنياهو يعلق وبن غفير يحاول انتهاز الفرصة

أثارت استقالة بيني غانتس وغادي آيزنكوت من حكومة الطوارئ ومجلس الحرب في إسرائيل، ردود فعل متباينة بين السياسيين.

كما قدم وزير ثالث هو حيلي تروبر، من “معسكر الدولة”، استقالته من حكومة الطوارئ.

وقال غانتس إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عرقل اتخاذ “قرارات استراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية” ودعاه إلى إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن.

بدوره، قال آيزنكوت في رسالة استقالته إن انضمامهم إلى الحكومة ساهم في تحقيق الكثير من الإنجازات، لكن “القرارات التي اتخذتها مؤخرا لم تكن بالضرورة بدافع مصلحة البلاد”.

איזנקוט לנתניהו במכתב ההתפטרות שלו: "כניסתנו לממשלה תרמה להישגים רבים. לאחרונה אנחנו עדים לכך שההחלטות המתקבלות על ידך אינן מונעות בהכרח מטובת המדינה"@yaara_shapira — כאן חדשות (@kann_news) June 9, 2024

وردا على القرار، كتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على منصة “إكس” إن هذا ليس الوقت المناسب للانسحاب، قائلا إن إسرائيل تخوض حربا وجودية على عدة جبهات وهذا هو الوقت المناسب لتوحيد القوى.

وأكد نتنياهو أنه سيستمر “حتى النصر وتحقيق جميع أهداف الحرب، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن والقضاء على حماس”.

وقال إن بابه سيظل مفتوحا “أمام أي حزب صهيوني يرغب في المساعدة في تحقيق النصر على أعدائنا وضمان أمن مواطنينا”.

לפני שעות אחדות מדינת ישראל כולה ליוותה בכאב ובהצדעה את גיבור ישראל ארנון זמורה ז״ל. ישראל נמצאת במלחמה קיומית בכמה חזיתות. בני, זה לא הזמן לנטוש את המערכה – זה הזמן לאחד את הכוחות. אזרחי ישראל, נמשיך עד לניצחון והשגת כל מטרות המלחמה, ובראשן שחרור כל חטופינו וחיסול החמאס. דלתי… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) June 9, 2024

بدوره، انتهز وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الفرصة وطلب من نتنياهو الانضمام إلى مجلس الحرب، قائلا إن الوقت قد حان لاتخاذ “قرارات شجاعة وتحقيق ردع حقيقي وتحقيق الأمن لسكان الجنوب والشمال وسكان إسرائيل ككل”.

העובדה שבקבינט הקטן לא היה עד כה אף חבר ממאתגרי הקונספציה, היא המשך שלטון הקונספציה, חלק מרכזי בבעיה בה אנו נמצאים, והקלקול שהביא אותנו ל-7.10.

כעת, לאור פרישת גנץ שיגרתי דרישה לראש הממשלה בדרישה להצטרף לקבינט המצומצם. הגיע הזמן לקבל החלטות אמיצות, להשיג הרתעה אמיתית ולהביא… pic.twitter.com/sUaWyGGRs2 — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) June 9, 2024

أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش فأعرب عن أسفه بشأن قرار غانتس وآيزنكوت بالانسحاب من مجلس الحرب، قائلا إن هذا بالضبط ما كان يسعى إليه رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار والأمين العام لجماعة “حزب الله” اللبنانية حسن نصر الله وإيران.

ودعا سموتريتش زعماء “الأحزاب الصهيونية” إلى “الانضمام إلى حكومة الوحدة حتى النصر”.

בני, כשנכנסת תחת האלונקה לפני שמונה חודשים עשית מעשה אמיץ ונכון ועל כך אתה ראוי להערכה. מתוך הבנת החשיבות, למרות הפערים, הסכמתי לזוז הצידה ולהיות מודר מניהול המלחמה ומאז גיביתי לא מעט החלטות שאני ממש לא מסכים איתן. פשוט כי האחדות חיונית לניצחון יותר ממהלך כזה או אחר שיהיה נכון… — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) June 9, 2024

على الجانب الآخر، رحب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بقرار غانتس وآيزنكوت بالخروج من “الحكومة الفاشلة”، قائلا إنه قرار “مهم وصحيح”.

وقال لابيد إن الوقت قد حان “لاستبدال هذه الحكومة المتطرفة والمختلطة بحكومة عاقلة تؤدي إلى عودة الأمن إلى مواطني إسرائيل، وإلى عودة المختطفين، وإلى استعادة اقتصاد إسرائيل ومكانتها الدولية”.