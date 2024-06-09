الصاروخ أصاب الهدف.. حزب الله يعلن استهداف مبنى لجنود الاحتلال بمستوطنة “كفاريوفال” (فيديو)

بث الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني مشاهد من عملية استهدف فيها مبنى يتموضع فيه جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي بمستوطنة “كفاريوفال” شمالي إسرائيل.

وفي بيان له اليوم الأحد، عبر منصة “تلغرام” نشر “حزب الله” مقطع فيديو لما قال إنه: “مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مبنى يتموضع فيه جنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كفاريوفال شمال فلسطين المحتلة”.

وأظهرت المشاهد لحظة إطلاق الصاروخ نحو المبنى المستهدف وإصابته بشكل مباشر.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن “حزب الله” أن وحدات الدفاع الجوي التابعة له تصدت بصواريخ أرض جو لطائرة حربية إسرائيلية انتهكت الأجواء اللبنانية في الجنوب وأجبرتها على التراجع خلف الحدود.

كما أعلن “حزب الله” في بيانات منفصلة تنفيذ 6 عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وقال الحزب إنه هاجم بالمسيرات مقر قيادة كتيبة المدفعية الإسرائيلية في “أودم” بالجولان السوري، كما قصف مرابض المدفعية في منطقة “الزاعورة” بالجولان المحتل، بالإضافة الى مواقع “الرمثا” و “بركة ريشا” و “رويسات العلم” و “السماقة”.

حرائق بالجولان

وصباح الأحد، اندلعت حرائق في الجولان السوري المحتل جراء سقوط مسيرتين و10 صواريخ أطلقت من لبنان، وفق مصدر رسمي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره بحسابه على منصة (إكس): “إثر التنبيهات التي تم تفعيلها حول تسلل طائرة مسيرة معادية شمال البلاد عند الساعة 12.15 (9:15 بتوقيت غرينتش) تم رصد طائرتين مسيرتين انطلقتا من الأراضي اللبنانية، وسقطتا في منطقة شمال الجولان. وأضاف أن الحادث لم يسفر عن سقوط مصابين وجار التحقيق فيه”.

وتابع الجيش: “نتيجة للسقوط نشبت حرائق في المنطقة، وتعمل فرق الإطفاء الآن على الفور على إخماد الحرائق”.

وأوضح أنه تم رصد نحو 10 صواريخ عبرت من الأراضي اللبنانية وسقطت في مناطق مفتوحة في منطقة صغيرة من زورة (في الجولان المحتل).

ونتيجة لسقوط الصواريخ، اندلعت عدة حرائق في المنطقة دون وقوع إصابات، وفق ذات البيان.

كما دوت العديد من صفارات الإنذار في مناطق بـ “الجليل الأعلى” و “إصبع الجليل” والجولان السوري المحتل، للاشتباه في تسلل طائرات مسيرة وإطلاق صواريخ، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

كما أعلن جيش الاحتلال قصف أهداف تابعة لـ حزب الله في 3 مناطق جنوبي لبنان.

وأوضح أنه رصد إطلاق عدة قذائف صاروخية من لبنان، سقطت في مناطق مفتوحة في منطقة “مسغاف عام” في منطقة إصبع الجليل، دون وقوع إصابات.