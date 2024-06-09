“الكارو”.. وسيلة النقل الوحيدة للنازحين بوسط قطاع غزة بعد نفاد وقود السيارات (فيديو)

أصبحت “الكارو”، وهي عربات محلية الصنع تجرها الدواب، وسيلة النقل الوحيدة والمعتمدة لدى النازحين في وسط قطاع غزة للتنقل، خاصة بعد نفاد وقود السيارات وارتفاع ثمن ما يتوافر منه من كميات.

وقال أحد مالكي عربات “الكارو” للجزيرة مباشر إنها ليست سريعة، لكن لا يوجد بديل عنها أمام السكان والنازحين، مضيفا أن تكلفتها المالية ليست عالية بالنسبة للكثيرين.

وذكر أن الناس في البداية كانت يرفضون استخدامها، لكنهم أصبحوا مضطرين للجوء إليها مع استمرار الحرب، مقارنة بتكلفة التنقل عبر السيارات.

وقال أحد النازحين للجزيرة مباشر إن عربات “الكارو” أصبحت أمرا مفروضا، بسبب عدم وجود بديل إلا السير لمسافات طويلة.

ويمنع الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دخول الوقود ومشتقاته إلى قطاع غزة المحاصر منذ سنوات، ويسمح فقط بدخول كميات قليلة للغاية إلى المؤسسات الإغاثية، وتقلصت تلك الكميات عقب سيطرة الاحتلال على معبر رفح البري وإيقافه عن العمل.