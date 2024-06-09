سياسة|قطاع غزة

المفكر الأمريكي نورمان فينكلشتاين: واشنطن غير جادة في وقف إطلاق النار بغزة (فيديو)

دعمت إدارة بايدن حكومة إسرائيل اليمينية بأحدث ما تملكه واشنطن من أسلحة وعتاد (رويترز)
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9/6/2024

يرى المفكر الأمريكي نورمان فينكلشتاين أن الولايات المتحدة “غير جادة” في إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال فينكلشتاين للجزيرة مباشر “لا توجد خطة في الوقت الحالي يمكنها أن تنهي الحرب، بايدن (الرئيس الأمريكي) لديه مخاوف من القاعدة الانتخابية، لذا قدَّم هذا الشكل من خطة السلام”، في إشارة إلى مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

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وأوضح فينكلشتاين أن بايدن أراد أن يحافظ على دعم “اليهود الأغنياء” في الحزب الديمقراطي، كما أراد على الجانب الآخر ألا يخسر أصوات الرافضين للحرب على غزة.

وأضاف “لا أرى أي جدية في هذه الخطة التي تزعم وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة، بينما تؤكد إسرائيل أنها لن توقف الحرب إلا بعد تحقيق أهدافها التي تتضمن القضاء على حماس عسكريًّا وإعادة الأسرى”.

وأكد المفكر الأمريكي أن إسرائيل خبيرة في انتهاك وقف إطلاق النار عندما تريد أن تشن عملية عسكرية.

كما تحدّث عن “خطة خمسية” لإعادة تأهيل قطاع غزة وجعله قابل للحياة، لافتًا إلى أن هذا أيضًا دليل على “عدم مصداقية الخطة”، مستدلًّا بتصريحات لخبراء أكدوا أن غزة تحتاج من 10 أعوام إلى 15 عامًا لإزالة الركام والأنقاض نظرًا لوجود نحو 83 مليون طن من الركام.

المصدر : الجزيرة مباشر