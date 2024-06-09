حرائق بالجولان جراء سقوط مسيّرتين وصواريخ أطلِقت من لبنان (فيديو)

اندلعت حرائق في الجولان السوري المحتل، اليوم الأحد، جراء سقوط مسيّرتين و10 صواريخ أطلِقت من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “إثر التنبيهات التي تم تفعيلها حول تسلل طائرة مسيّرة معادية شمالي البلاد، رُصدت طائرتان مسيّرتان أطلِقتا من الأراضي اللبنانية، وسقطتا في منطقة شمال الجولان”، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن مصابين ويجري التحقيق فيه.

وتابع الجيش “نتيجة للسقوط نشبت حرائق في المنطقة، وتعمل فرق الإطفاء الآن على إخمادها”.

وأوضح أنه “رُصد نحو 10 صواريخ عبرت من الأراضي اللبنانية وسقطت في أماكن مفتوحة في منطقة صغيرة من زورة (الجولان المحتل)، مما أدى إلى اندلاع حرائق في المنطقة دون وقوع إصابات”.

وفي وقت سابق الأحد، دوى العديد من صفارات الإنذار في مناطق بالجليل الأعلى وإصبع الجليل والجولان السوري المحتل، للاشتباه في تسلل طائرات مسيّرة وإطلاق صواريخ، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، قصف أهداف تابعة لـ”حزب الله” في 3 مناطق جنوبي لبنان.

وأوضح أنه رصد إطلاق قذائف صاروخية من لبنان، سقطت في أماكن مفتوحة بمنطقة “مسغاف عام” في إصبع الجليل، دون وقوع إصابات.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان -من بينها حزب الله- مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والمصابين معظمهم في الجانب اللبناني.