غانتس يستقيل من مجلس الحرب ويدعو نتنياهو لإجراء انتخابات في أسرع وقت (فيديو)

أعلن زعيم حزب “معسكر الدولة” بيني غانتس استقالته من مجلس الحرب الإسرائيلي، ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن.

وقال غانتس في مؤتمر صحفي، مساء الأحد، إن قرار “الخروج من الحكومة في ظل عدم استعادة المختطفين من غزة أمر معقد ومؤلم”.

وأوضح أن المشاركة في مجلس الحرب كانت بسبب “المصير المشترك وليست شراكة سياسية”، متهمًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة “قرارات استراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية”.

وقال غانتس إن إسرائيل في حاجة إلى “تحقيق النصر الحقيقي في الحرب، وهو ما يضع في الأولوية العليا عودة المختطفين أكثر من البقاء في الحكم”.

وأضاف أنه “لا بد من بذل كل شيء من أجل الصفقة المعروضة لاستعادة المختطفين”.

ودعا وزير الدفاع يوآف غالانت إلى التحلي بالشجاعة، و”عمل ما هو صواب”.

وذكر غانتس أن “الثمن في الحرب أليم”، مشيرًا إلى أن أكثر من ألف عائلة إسرائيلية دفعت ثمنًا باهظًا.