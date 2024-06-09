مجلس صيانة الدستور يوافق على 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية.. تعرف إليهم

أعلن مجلس صيانة الدستور في إيران، اليوم الأحد، قائمة المرشحين النهائية للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 28 يونيو/حزيران الجاري.

وسمح المجلس بترشح 5 أسماء من التيار المحافظ وواحد من الإصلاحي، وأرسل القائمة النهائية إلى وزارة الداخلية.

وضمت قائمة المرشحين النهائية التي نشرتها وزارة الداخلية 5 مرشحين محافظين هم، رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، ووزير الداخلية السابق مصطفى بورمحمدي ورئيس وقف الشهيد والمحاربين القدامى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني، إضافة إلى المرشح الإصلاحي الوحيد، وزير الصحة السابق مسعود بيزشكيان.

وبحسب القائمة النهائية للمرشحين، اعترض المجلس على ترشح رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، والرئيس السابق للبلاد محمود أحمدي نجاد، ونائب الرئيس السابق إسحاق جهانغيري.

ومن الممكن للمرشحين الذين وافق عليهم المجلس القيام بحملاتهم الانتخابية حتى الساعة 08:00 صباح يوم 27 يونيو/حزيران الجاري.

وتأتي الانتخابات الرئاسية في إيران، عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما بحادث تحطم مروحية في محافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب) أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود مع أذربيجان في 19 مايو/أيار المنصرم.

ووفقًا للدستور الإيراني، على الهيئة المكونة من رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول للرئيس اتخاذ الترتيبات اللازمة لانتخاب الرئيس الجديد خلال 50 يومًا على الأكثر في حالة وفاة الرئيس الحالي.

وبدأت عملية تقديم طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية، يوم 30 مايو/أيار الماضي، واستمرت لمدة 5 أيام.