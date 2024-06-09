والد جندي إسرائيلي قتيل: نتنياهو أعطانا رسالة لا لبس فيها (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ليس مستعدًا لوقف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها، وخاصة القضاء على حركة “حماس”.

وأضاف نتنياهو، خلال لقائه عائلات أسرى مؤيدين له، أنه ملتزم بتحقيق النصر الكامل والقضاء على حركة “حماس”، وإعادة الأسرى جميعهم في قطاع غزة بمختلف الوسائل.

وأشار إلى أنه لا يوجد أمامه خيار سوى خوض الحرب حتى نهايتها، رغم أن بعض الإسرائيليين يرون غير ذلك.

ونقلت “القناة 14” المحلية عن والد أحد الجنود القتلى، الذي التقى نتنياهو، قوله “لقد أعطانا رئيس الوزراء رسالة لا لبس فيها، مفادها أن دولة إسرائيل لن توقع على أي اتفاق لإنهاء الحرب طالما أن المختطفين في غزة وطالما أننا لا ندمر حماس”.

وفي وقت سابق الأحد، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 3 من الأسرى لديها خلال عملية تخليص 4 آخرين في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، بعد ساعات من عملية تخليص الأسرى مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وقال أبو عبيدة في منشور على “تلغرام” إن “العدو تمكن عبر ارتكاب مجازر مروعة من تحرير بعض أسراه، لكنه في الوقت نفسه قتل بعضهم أثناء العملية”.

وأكد أبو عبيدة أن “العملية ستشكل خطرًا كبيرًا على أسرى العدو، وسيكون لها أثر سلبي على ظروفهم وحياتهم”.

واستشهد أكثر من 250 فلسطينيًا وأصيب نحو 700 نتيجة المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، في مخيم النصيرات.