إسرائيل: إصابة 18 جنديا في هجوم بمسيّرة لحزب الله انطلقت من لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إصابة 18 من جنوده في هجوم بمسيرة أطلقها حزب الله اللبناني من جنوبي لبنان اتجاه شمال إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال إنه نقل أحد جنوده إلى المستشفى وإن إصابته خطيرة.

وردّ الطيران الحربي الإسرائيلي على هجوم المسيّرة بمهاجمة مواقع لحزب الله في جنوبي لبنان، وفقا لما ذكره الجيش.

وأضاف الجيش أنه تم قصف أيضا منصة إطلاق الصواريخ التي أطلقت منها قذيفة باتجاه مرتفعات الجولان الشمالية، وأن المدفعية الإسرائيلية “قضت على التهديدات” في عدة مناطق بجنوبي لبنان.

هجوم جوي

من جانبه قال حزب الله في بيان عبر قناته على تليغرام “شنّ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الأحد هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على ‏مقر كتائب المدرعات التابعة للواء 188 في ثكنة راوية، مستهدفة مبنى القيادة فيها وأماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها وأصابوها إصابة مباشرة؛ مما أدى إلى اندلاع النيران فيها وأوقعوا فيها ‏إصابات مؤكدة”.‏

وأوضح البيان أن ذلك جاء “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة ‏وخصوصا في بلدة حولا”.

يشار إلى أنه منذ بداية حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي دخلت إسرائيل في تبادل يومي لإطلاق النار مع حزب الله في منطقة الحدود مع لبنان.

وقد أعلن حزب الله أنه يجب على إسرائيل أن تنهي حربها على غزة بشكل كامل قبل أن يتوقف عن إطلاق النار على إسرائيل، واحتدمت المعارك بين الجانبين بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وهناك مخاوف من أن تتصاعد الحرب المفتوحة المحتملة بين إسرائيل ولبنان وتتحول إلى صراع إقليمي يشمل أيضا إيران والولايات المتحدة.