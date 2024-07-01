الأورومتوسطي: التحريض الإسرائيلي على محمد أبو سلمية يثير مخاوف جدية على حياته

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء سلامة مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية بعد إفراج جيش الاحتلال عنه عقب اعتقال دام أكثر من 7 أشهر.

وأبدى المرصد في بيان خشيته من خطر بالغ على حياة الطبيب أبو سلمية، وحذر من احتمال إعادة اعتقاله أو استهدافه وقتله بشكل مباشر ومتعمَّد، على إثر حملة التحريض التي أطلقها كبار المسؤولين الإسرائيليين ضد إطلاق سراحه.

وأبو سلمية هو طبيب أطفال فلسطيني بارز، تولى منصب المدير الطبي لمستشفى النصر عام 2007، ثم تولى إدارة مستشفى الرنتيسي عام 2015، وبعدها أصبح مديرا لمستشفى الشفاء عام 2019 حتى اعتقاله في 23 من نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وقال المرصد “إن إطلاق السلطات الإسرائيلية سراح الطبيب محمد أبو سلمية اليوم مع عدد من الكوادر الطبية، من دون توجيه أي اتهامات ضده يضيف دليلًا آخر على أن الذرائع التي ساقها الاحتلال لاقتحام ومحاصرة مجمع الشفاء وتدميره كانت حججًا واهية لا أساس لها من الصحة وملفقة على الإطلاق، وأن الهدف الحقيقي من ورائها هو تدمير أحد أبرز مكونات القطاع الصحي في قطاع غزة لحرمان الفلسطينيين من أي فرصة للعلاج والنجاة وحتى الإيواء”.

وحمَّل المرصد الأورومتوسطي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الطبيب الفلسطيني.

وأفرج الاحتلال، صباح الاثنين، عن 55 معتقلًا من قطاع غزة، بينهم أبو سلمية والطبيب بسام مقداد رئيس قسم العظام في المستشفى الأوروبي، وذلك بعد أكثر من 7 أشهر من احتجازهم، برفقة عدد من الكوادر الطبية التي اعتقلها الاحتلال من مستشفيات قطاع غزة.

غضب إسرائيلي

وشهد الإفراج عن الطبيب الفلسطيني تداعيات كبيرة خاصة في إسرائيل، وبرزت مطالبات بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وتغيير قادة الأجهزة الأمنية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوزراء أوريت ستروك وعميحاي شيكلي وشلومو قرعي انتقدوا القرار أيضًا، كما شجبه عدد من أقطاب المعارضة بينهم النائبان أفيغدور ليبرمان وجدعون ساعر.

من جانبه، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفتح تحقيق فوري في قرار الإفراج عن محمد أبو سلمية، وقال مكتب نتنياهو في بيان “جاء قرار إطلاق سراح السجناء بعد مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجاز السجناء في سجن مركز سدي تيمان جنوبي إسرائيل”.