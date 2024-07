الأونروا: أوقفوا حملة إسرائيل العنيفة ضدنا

قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، إن الحرب في غزة أسفرت عن “تجاهل صارخ لدور الأمم المتحدة”.

وأوضح، في بيان نشره، أمس السبت، أن الوكالة تحققت من استشهاد 193 من موظفيها في غزة وتضرر أو تدمير نحو 190 مبنى تابعًا لها.

كما رصدت هدم مدارس تابعة لها، واستشهاد 500 نازح أثناء إيوائهم فيها، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووثقت قيام القوات الإسرائيلية باعتقال موظفي الأونروا في غزة، الذين أفادوا بتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة، وأشار لازاريني إلى مضايقة موظفي الوكالة عند حواجز التفتيش في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

أصيبت مركبات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف بإطلاق نار في إبريل/نيسان، رغم التنسيق مع السلطات الإسرائيلية. وامتدت الاعتداءات إلى القدس الشرقية، حيث ازدادت التظاهرات خطورة مع هجومي حرق متعمدين على مجمع الأونروا، كما رشق المتظاهرون المكتب الرئيسي للوكالة بالحجارة.

وأضاف لازاريني “تشويه الأونروا واتهامها بالتطرف يعرض موظفي الأمم المتحدة ومرافقها لخطر متزايد، يجب التحقيق مع الأفراد المتهمين بارتكاب أعمال إجرامية ومحاسبتهم، وهو ما تقوم به الأمم المتحدة بالفعل، إذ يشرف مكتب خدمات الرقابة الداخلية على التحقيق في الادعاءات ضد 19 من موظفي الأونروا في غزة، وأغلقت بعض القضايا لعدم وجود أدلة”.

In #Gaza, people are living surrounded by piles of waste and sewage.

Health conditions keep worsening due to crowded shelters, lack of food, water & fuel, minimal access to medical supplies, and summer heat

We need sustained humanitarian access and a #CeasefireNow to save lives pic.twitter.com/lGWljBnKLZ

— UNRWA (@UNRWA) June 27, 2024