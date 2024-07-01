“العال” الإسرائيلية: عمال مطار أنطاليا رفضوا تزويد إحدى طائراتنا بالوقود.. وتعليق تركي (فيديو)

قالت شركة الطيران الإسرائيلية “العال”، مساء الأحد، إن العمال في مطار أنطاليا التركي رفضوا تزويد إحدى طائراتها بالوقود بعد هبوطها اضطراريًا في المطار.

وذكرت الشركة في بيان، نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، أن الطائرة كانت متجهة من وارسو في طريقها إلى تل أبيب، لكنها اضطرت للهبوط في المطار لإجلاء أحد الركاب لأسباب طبية.

وأضافت أن العمال في مطار أنطاليا رفضوا تزويد طائرتها بالوقود “رغم أن الحالة كانت طبية”، مشيرة إلى أنه تم إجلاء الراكب لتقديم العلاج له.

وتابعت الشركة أن الطائرة أقلعت بعد ذلك إلى رودس في اليونان للتزود بالوقود قبل توجهها إلى إسرائيل.

تعليق تركي

من جانبها، نقلت وكالة الأناضول التركية عن “مصادر دبلوماسية” أنه “كان من المقرر توفير الوقود للطائرة لاعتبارات إنسانية، لكن مع اقتراب الانتهاء من الإجراءات المعنية، قرر قائد الطائرة المغادرة بمحض إرادته”.

وذكرت صحف ومواقع إسرائيلية أن الطائرة ظلت على مدرج مطار أنطاليا لساعات عدة قبل إقلاعها إلى رودس.

وأعلنت تركيا، مطلع شهر مايو/أيار الماضي، وقف التعاملات التجارية كافة مع إسرائيل “بشكل صارم وحاسم إلى أن تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع”.