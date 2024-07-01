القسام تدك قوات الاحتلال في حي الشجاعية بقذائف الهاون (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” استهداف آليات وجنود إسرائيليين في حي الشجاعية وتل الهوى بمدينة غزة.

وفي بيانات منفصلة نشرتهما القسام، عبر منصة “تلغرام”، ذكرت الكتائب أنها استهدفت تجمعات قوات العدو المتوغلة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بقذائف الهاون.

كما استهدفت “غرف قيادة العدو في محور نتساريم بصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 ملم”.

ولفتت إلى أن مقاتليها تمكنوا من استهداف دبابتي “ميركفاه” بقذائف الياسين 105 في حي الشجاعية.

كما أكدت القسام أنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية من نوع نمر بقذيفة الياسين 105، وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة.

وأضافت، في بيان آخر، أن عناصرها استهدفوا ناقلة جند من نوع “شيزاريت”، وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف الياسين 105 جنوب حي تل الهوى.

وبوتيرة يومية، تعلن القسام عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين، وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على إسرائيل، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.