بالهاون وصواريخ 107.. شهداء الأقصى تقصف قوات الاحتلال المتوغلة في رفح ونتساريم (فيديو)

بثت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، مشاهد جديدة لقصف تجمعات لقوات الاحتلال المتوغلة في أنحاء من قطاع غزة.

ونشرت شهداء الأقصى، اليوم الاثنين، مشاهد قالت إنها لقصف تحشدات لقوات الاحتلال في محور نتساريم شمالي قطاع غزة بصواريخ من نوع 107.

كما قصفت تحشدات للاحتلال في محيط تل زعرب في مدينة رفح برشقة صاروخية من نوع 107 وبقذائف هاون من العيار الثقيل.

وتواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في شمال وجنوب قطاع غزة، وذلك بالرغم من مرور 269 يومًا على بدء إسرائيل لعدوانها على القطاع.