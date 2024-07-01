شهيدان في طولكرم.. الاحتلال يعيد اقتحام “نور شمس” والمقاومة تستهدف مدرعة “نمر” (فيديو)

بيان للمقاومة: تم استهداف قوة الإنقاذ اللوجستية بعبوة ناسفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين استشهاد طفل وامرأة، وإصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال في طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم فجرًا وفرضت طوقًا عسكريًّا مشددًا عليه ومنعت المواطنين من الخروج منه أو الدخول إليه، ونشرت قناصتها على أسطح وداخل البنايات المرتفعة المحاذية للمخيم والمحيطة به.

تفجير منزل

وفجّرت قوات الاحتلال منزلا وسط مخيم نور شمس وألحقت دمارا واسعا بالبنية التحتية وممتلكات المواطنين، خلال عدوانها الذي استمر أكثر من 7 ساعات متواصلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال فجّرت منزلا وسط المخيم للشقيقين محمد ومحمود الزنديق؛ مما أدى إلى اشتعال النيران داخله وتضرر المنازل المجاورة له، ومنعت طواقم الدفاع المدني من الوصول إليه.

اندلاع حريق في منزل فجره الاحتلال بمخيم نور شمس، وقوات الاحتلال تمنع طواقم الدفاع المدني من الوصول إليه. pic.twitter.com/yQH2amFhBq — القسطل الإخباري (@AlQastalps) July 1, 2024

تجريف وتدمير وإعادة اقتحام

وقامت جرافات الاحتلال بتجريف وتدمير البنية التحتية للمخيم، كما تعمدت تخريب الممتلكات العامة والخاصة على طول شارع نابلس، ودمرت خط المياه الرئيسي المغذي للمخيم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجر اليوم، مدينة طولكرم ترافقها 4 جرافات عسكرية من محورها الغربي، وجابت شوارعها الرئيسية وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

ودمرت جرافات الاحتلال محيط دوار اليونس في الحي الشمالي بالمدينة، ثم واصلت سيرها باتجاه ضاحية اكتابا وجرفت محيط دوار اكتابا شرق طولكرم، ودمرت ما بقي من منطقة دوار الشهيد سيف أبو لبدة على طول الشارع المحاذي للمخيم.

وبعد انسحابها بمدة قصيرة أعادت قوات الاحتلال اقتحام المخيم مرة أخرى.

#شاهد

آثار الدمار الذي خلفه الاحتلاال في مخيم نور شمس شرق طولكرم. pic.twitter.com/ACZOGwGSV3 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 1, 2024

استهداف مدرعة “نمر”

وحصلت الجزيرة مباشر على مقطع مصور من موقع استهداف المقاومة لمدرعة للاحتلال في مخيم نور شمس يظهر آثار دماء على الأرض وترك جنود الاحتلال لبعض متعلقاتهم.

وقالت سرايا القدس -الضفة الغربية في بيان “يواصل مقاتلونا الأبطال في كتيبة طولكرم أعمال التصدي لقوات العدو التي اقتحمت مخيم نور شمس منذ ساعات فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظات”.

وأضاف البيان “وفق الله فرساننا لتحقيق ضربات موجعة لآليات هذا العدو الفاشي وجنوده، ورأى العالم على شاشاته اليوم كيف حولنا فخر صناعته العسكرية وناقلاته المصفحة لأضحوكة يجرها خائبًا، وينقل من بها مدرجين بدمائهم؛ مما دفعه لردود فعل هستيرية داخل مخيم نور شمس ومحيطه، وسوف يُدحرون بهامات منكسة مهزومة إن شاء الله”.

من جانبها قالت كتائب شهداء الأقصى -طولكرم في بيان “بفضل من الله وتوفيقه تمكنت مجموعاتنا المقاتلة من استهداف آلية للعدو من نوع نمر×، وذلك اليوم الاثنين في تمام الساعة الـ7:29 صباحا بعبوتين ناسفتين، في شارع نور شمس بالقرب من مخبز حيفا، ثم تم استهداف قوة الإنقاذ اللوجستية بعبوة ناسفة بجانب مقر الشرطة”.