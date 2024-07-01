صور خاصة للجزيرة تظهر استخدام الاحتلال أسرى فلسطينيين دروعا بشرية للبحث عن متفجرات وأنفاق (فيديو)

أحد الأسرى كان مضرجا في دمائه

حصلت الجزيرة على صور خاصة تظهر استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي أسرى فلسطينيين دروعًا بشرية في قطاع غزة.

وتظهر الصور الخاصة، التي بثتها الجزيرة مساء الأحد، إجبار جنود الاحتلال أسيرين على البحث عن متفجرات وأنفاق.

كما تظهر الصور تثبيت “كاميرات” على أجساد الأسرى والتحكم في حركتهم عن بعد، وإجبار أسير على دخول نفق بعد ربطه بحبل وتثبيت “كاميرا” على جسده.

ويظهر في الصور إجبار جنود الاحتلال الإسرائيلي أسيرين، أحدهما كان مضرجًا في دمائه، على دخول منازل مدمرة في القطاع، فيما كانت جثث لشهداء ملقاة على الأرض.