كمين جديد للاحتلال في رفح وسرايا القدس تقصف تجمعات إسرائيلية بحي الشجاعية (شاهد)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد جديدة لتصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة.

ونشرت السرايا، اليوم الاثنين، مشاهد قالت إنها لقصف تجمعات لقوات الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد لحظة قصف مقاتليها لتلك التجمعات بقذائف الهاون من أربعة مواقع مختلفة.

كمين لقوات الاحتلال

كما نصب مقاتلوها، كمينًا لقوات الاحتلال في رفح، ونشرت مشاهد قالت إنها لتفجير عدد من العبوات في آليات عسكرية غرب المدينة.

كما قصفت سرايا القدس قوات الإسناد المتقدمة نحو الكمين بوابل من قذائف الهاون.

وتركزت المعارك، خلال الأيام الماضية، بين فصائل المقاومة الفلسطينية، وقوات الاحتلال في حي الشجاعية شمالي القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الاثنين، مواصلة عملياته في حي الشجاعية، وبمدينة رفح، ووسط قطاع غزة.

وأشار الجيش في بيان إلى استمرار توغلات الفرقة 98 في الشجاعية والفرقة 162 في رفح والفرقة 99 في وسط القطاع.