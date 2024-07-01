لحظة اعتراض صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه المستوطنات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية (فيديو)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الاثنين، إنه تم رصد 5 صواريخ أُطلِقت من لبنان باتجاه مناطق مفتوحة بمستوطنة معيان باروخ وكفار جلعادي، في منطقة إصبع الجليل شمالي إسرائيل.

وأفادت القناة السابعة بأن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن صفارات الإنذار دوت في منطقة إصبع الجليل، وكذلك في مستوطنة دوفيف بالجليل الأعلى (شمال)، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر عملية اعتراض لصواريخ أُطلِقت من لبنان باتجاه مستوطنة “كفار جلعادي” شمالي إسرائيل.

وأكد حزب الله في بيان أن مقاتليه “استهدفوا مباني يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة ‏كفار جلعادي بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة”.

استهداف مواقع ومبان عسكرية إسرائيلية

وفي وقت سابق اليوم، استهدف حزب الله مواقع ومباني عسكرية شمالي إسرائيل، بينما واصلت الأخيرة تنفيذ غارات جوية وشن قصف مدفعي على بلدات عدة جنوبي لبنان مُحدثة دمارا كبيرا ببعض المباني.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه استهدفوا مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستوطنة ‌‏المطلة (شمالي إسرائيل) بالأسلحة المناسبة.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن صاروخا أُطلِق من لبنان، سقط على منزل في بلدة المطلة القريبة من الحدود اللبنانية.

وأعلن الحزب في بيان آخر أن مقاتليه استهدفوا موقع ‌”‏معيان باروخ” (شمالي إسرائيل) بقذائف المدفعية، وأصابوه إصابة مباشرة.

وأشار في بيان سابق إلى أن مقاتليه “استهدفوا مبنيين يستخدمهما جنود إسرائيليون في مستعمرتي ‏دوفيف وراموت ‏نفتالي شمالي إسرائيل بالأسلحة المناسبة، وأصابوهما إصابة مباشرة”.

وأكدت هيئة البث انطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى، وبلدتي كريات شمونة ودوفيف القريبتين من الحدود اللبنانية.

وقال حزب الله إن العمليتين جاءتا ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدتي حولا وكفركلا جنوبي لبنان.

وفي بيان آخر، قال الحزب إن مقاتليه استهدفوا أيضا موقع ‏السمّاقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية، وأصابوه إصابة مباشرة.

في المقابل، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن “طيران العدو الإسرائيلي أغار على بلدة عيترون بصاروخي جو-أرض، وجدد استهداف بلدة كفركلا بالغارات والمدفعية”.

وقالت الوكالة إن طائرات العدو نفذت غارة جوية على بلدة عيتا الشعب، واستهدفت أحد المنازل في الحي الغربي للبلدة مما تسبب في أضرار مادية.

وسبق أن أوضحت الوكالة اللبنانية أن الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي أغار على منزل في الحارة الشرقية لبلدة رب ثلاثين، وعلى بلدة بليدا بقضاء مرجعيون، واستهدف منزلا في بلدة البياضة بقضاء صور.

وفجر الاثنين، نفذ جيش الاحتلال غارتين على بلدة كفر كلا، الأولى على حي الظهور والثانية على حي المسيل، وفق الوكالة.

وأكد جيش الاحتلال في بيان أن طائراته أغارت على أهداف لحزب الله في بلدات بليدا وكفر كلا وحولا والبياضة ورب ثلاثين، بينما قصفت مدفعيته بلدة الظهيرة.