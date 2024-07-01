“هدية لنتنياهو من أسود الشجاعية”.. القسام توثق تدمير دبابات إسرائيلية عبر كمائن وعبوات متفجرة (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، مشاهد جديدة من المعارك في شمال غزة ضد آليات الاحتلال المتوغلة.

ونصب مقاتلو القسام كمينًا لآليات إسرائيلية عبر زرع سابق لعبوات شواظ في طرقات الحي قبل أن تمر عليها آليات الاحتلال.

وأظهرت المشاهد المقاتلين وهم يتحركون وينصبون الكمائن في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بأريحية كبيرة، كما أعلن أحد المقاتلين بدء العمليات بينما كان يلعب على الأرجوحة.

وقال أحد المقاتلين مبتسمًا “من أسود الشجاعية، هتكون (العملية) مفخرة لنا، وعليهم (جيش الاحتلال) هتكون مجزرة”.

وبيَّنت المشاهد لحظة قصف منزل تحصن فيه جنود للاحتلال بقذيفة الياسين “105”.

وتركزت المعارك خلال الأيام الماضية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في حي الشجاعية شمالي القطاع.

وتواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في شمال قطاع غزة وجنوبه، رغم مرور 269 يومًا منذ بدء إسرائيل عدوانها على القطاع.