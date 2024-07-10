الناتو يعلن خلال قمة واشنطن بدء إرسال مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا

أعلنت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أنها بدأت بإرسال مقاتلات “إف-16” إلى أوكرانيا، وذلك خلال القمة التي عقدت في واشنطن، في خطوة رحّب بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معتبرًا أنها تقرّب السلام العادل والدائم.

وصرّح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن مقاتلات “إف-16” يتم إرسالها من الدنمارك وهولندا، وستبدأ التحليق في سماء أوكرانيا هذا الصيف.

كما أعلن البيت الأبيض أن بلجيكا والنرويج التزمتا بتقديم أجهزة أخرى لأوكرانيا، لمواجهة الهجمات الروسية المتزايدة بالصواريخ.

ويجتمع قادة الدول الأعضاء في (الناتو) ضمن المجلس الأعلى للحلف، بعد إحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه.

وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الحلفاء سيزودون أوكرانيا بخمسة أنظمة دفاع جوي، بما في ذلك 4 بطاريات “باتريوت”، وصواريخ أرض-جو فعالة، وستساهم في هذا الدعم أيضًا ألمانيا وهولندا ورومانيا وإيطاليا.

وأكد بايدن أن “روسيا لن تنتصر”، في خطاب ترقبه الكثيرون بعد التساؤلات حول قدرته على الدفاع عن المعسكر الديمقراطي قبل 4 أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى التزام الحلفاء بتقديم صواريخ “باتريوت” أخرى أو ما يعادلها هذا العام، وعشرات أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية في الأشهر المقبلة.

وأشار الأمين العام للـ(ناتو)، ينس ستولتنبرغ، إلى أن الدعم المقدم لأوكرانيا ليس أمرًا بديهيًا، مؤكدًا أن “الكلفة الأكبر ستكون إذا انتصرت روسيا في أوكرانيا”.

وأكد أن الخيارات البديلة كلها مكلفة مع روسيا “العدوانية” كجارة.

وتسعى أوكرانيا للحصول على دعوة رسمية للانضمام إلى حلف (الناتو)، ولكن سيكون عليها الانتظار في مواجهة معارضة من بعض الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة.