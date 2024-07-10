بالصواريخ الباليستية والمجنحة.. الحوثيون يعلنون استهداف 3 سفن في البحر العربي وخليج عدن (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الثلاثاء، استهدافها بالصواريخ والطائرات المسيّرة 3 سفن في البحر العربي وخليج عدن، بينها سفينة أمريكية وأخرى إسرائيلية وثالثة (لم تحدد هويتها) انتهكت حظر الوصول إلى موانئ إسرائيل، حسب الجماعة.

وفي بيان متلفز، قال المتحدث العسكري الحوثي يحيى سريع إن قوات الجماعة استهدفت سفينة “ميرسك سينتوسا” الأمريكية في البحر العربي بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة، وكانت الإصابة “مباشرة ودقيقة”.

وأضاف أنه تم أيضا استهداف سفينة “إم إس سي باتناري” الإسرائيلية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيّرة و”قد حققت العملية هدفها بنجاح”.

وأشار إلى أن قوات الجماعة استهدفت أيضا سفينة “مارثوبوليس” في البحر العربي بعدد من الطائرات المسيّرة، بسبب انتهاكها حظر الوصول إلى موانئ إسرائيل، وكانت الإصابة “دقيقة”، من دون ذكر الجهة المالكة للسفينة.

وحتى الآن لم يصدر تعليق من واشنطن أو تل أبيب بشأن البيان الحوثي.

وأكد سريع أن القوات المسلحة (التابعة للحوثيين) “على أتم الجهوزية والاستعداد لتنفيذ المهام المطلوبة ضد كل الأطراف المساندة للعدو الإسرائيلي”.

وتابع بالقول “نحن على أتم الجهوزية والاستعداد لتنفيذ المهام ضد كل من يستهدف الشعب اليمني، ويقدّم تسهيلات عسكرية للعدو الأمريكي والإسرائيلي”.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.