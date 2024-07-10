بالهاون وصواريخ 107.. شهداء الأقصى تقصف غرفة قيادة الاحتلال في “نتساريم” (فيديو)
محور نتساريم “مفرق الشهداء” ممر يفصل مدينة غزة وشمالها
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10/7/2024-|آخر تحديث: 10/7/202404:09 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
بثت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.
وقالت كتائب شهداء الأقصى إنها استهدفت غرف القيادة والسيطرة المتمركزة في محور نتساريم بصاروخين من نوع 107.
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كما استهدفت الكتائب القوات ذاتها في نتساريم بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
ويُطلَق صاروخ 107 عبر رشقات متتالية باستخدام منصات تحتوي الواحدة منها على 6 صواريخ أو 12 صاروخًا.
ومحور نتساريم (مفرق الشهداء) ممر يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوبي القطاع، وسُمي على اسم مستوطنة كانت قائمة قبل عام 2005 في مكانه، وأُطلِق عليه مفرق الشهداء لكثرة الذين استشهدوا فيه خلال الأيام الأولى من انتفاضة الأقصى، بينهم الطفل محمد الدرة، وسائق الإسعاف بسام البلبيسي.
المصدر : الجزيرة مباشر