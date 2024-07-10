رُزق بحفيدة جديدة.. خالد النبهان جد “روح الروح” يوجه رسالة عبر الجزيرة مباشر (فيديو)

وُلدت مع مطلع شهر الله المحرَّم وسمّاها “روجاد” أي وقت صلاة الفجر

بعد أن رُزق بحفيدة جديدة، قال الفلسطيني خالد النبهان، الذي اشتهر بمقطع “روح الروح” بعد استشهاد حفيدته في قطاع غزة، “إن الله سيعوضنا ما هو أفضل وأجمل، ويعوضنا بالنصر الجميل بإذن الله”.

وأضاف في مقابلة مع الجزيرة مباشر “نسأل الله لكل أسرة في غزة فقدت أحبابها وفقدت بيوتها أن يعوضها الله خيرًا، وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

وتابع “رسالتنا لكل أحرار العالم هي رسالة محبة، وحب الخير للغير، ونتمنى أن ينتشر الخير في كل العالم الإسلامي رغم كل معاناتنا في قطاع غزة”.

بعد أن رزق بحفيدة.. رسالة الشيخ أبو ضياء، جد "روح الروح" الفلسطيني خالد النبهان لأحرار العالم#المسائية pic.twitter.com/QPaXfbuh0e — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 9, 2024

وُلدت مع مطلع شهر الله المحرَّم

وقبل أيام، ظهر النبهان في مقطع فيديو جديد ليعلن مولد حفيدة جديدة، وأطلق عليها اسم “روجاد”، الذي يعني -حسب ما قال- وقت صلاة الفجر.

وقال نبهان إن المولودة الجديدة، وهي لابنه ضياء، “تحمل اسمًا فخمًا، ووُلدت في تاريخ فخم”، وهو يوم السابع من يوليو/تموز الموافق مطلع شهر المحرَّم.

وظهر نبهان وهو يردد التكبيرات على مسمع الطفلة، ويمرر تمرة على فمها.

ولقي مقطع الفيديو انتشارًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعليقات تبارك لنبهان حفيدته الجديدة، وتطلب من الله أن يعوضه بها خيرًا.

يُذكر أن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلفت أكثر من 126 ألف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة جراء القصف الإسرائيلي.

وأجبرت الحرب أكثر من مليون فلسطيني من أهالي قطاع غزة على النزوح من منازلهم إلى مخيمات ومدارس الإيواء في مناطق مختلفة من القطاع، حيث يعانون شبح المجاعة خاصة في شمالي القطاع.