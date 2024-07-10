رئيس إيران المنتخب مسعود بزشكيان يوجه رسالة لإسماعيل هنية

أكد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان دعم بلاده للشعب الفلسطيني حتى تحرير القدس، وذلك في رسالة إلى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن رسالة بزشكيان جاءت ردًا على رسالة التهنئة التي وجهها هنية إليه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال بزشكيان، حسب نص الرسالة الذي نشرته الوكالة، إن إيران ترى أن من واجبها الإنساني والإسلامي “دعم الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال والفصل العنصري الذي يمارسه النظام الصهيوني”.

وأضاف أن إيران ستواصل “دعم الشعب الفلسطيني المظلوم حتى تحقيق كافة حقوقه وتحرير القدس الشريف”.

وأكد الرئيس الإيراني المنتخب ثقته بانتصار الشعب الفلسطيني في ظل “موقفه التاريخي والنضال البطولي للمقاومة الفلسطينية” في الحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة.

ومن المقرر أن تجرى مراسم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان وأدائه اليمين الدستورية يوم 30 تموز/يوليو الجاري.