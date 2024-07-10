شاب من غزة يحلم بأن يصبح بطلا في رفع الأثقال رغم فقدان بصره برصاص الاحتلال (فيديو)

يأمل الشاب الكفيف صالح عاشور من سكان قطاع غزة أن يصبح ذات يوم بطلا في رياضة رفع الأثقال رغم فقدانه البصر برصاصة من قناص تابع للاحتلال الإسرائيلي.

وقال صالح للجزيرة مباشر إنه يقطع مسافة طويلة للغاية للوصول إلى النادي الذي يمارس فيه رياضته، رغم المخاوف التي تهدد حياته مع استمرار الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.

وأضاف أن قناص الاحتلال أفقده بصره، لكنه لم يفقد طموحه وأحلامه.

وأوضح صالح أن لديه طموحات يسعى لتحقيقها، وأنه وصل إلى مستوى عال في التدريب وأرقام كبيرة من الأوزان، مشيدا بمدربه الخاص محمد عيسى لتحفيزه الدائم له.

بدوره، قال عيسى للجزيرة مباشر إن صالح لديه عزيمة وإصرار ويتطور بشكل كبير.

وأوضح أنه يتعامل مع صالح بطريقة خاصة بسبب فقدانه حاسة البصر، مثل غيره ممن يعانون إعاقات مختلفة، قائلا إن لديهم أساليب معيَّنة وتمارين خاصة لتسهيل ممارسة الرياضة بالنسبة لهم.

وأصيب صالح خلال مشاركته في مسيرات العودة قبل سنوات برصاصة متفجرة أطلقها قناص للاحتلال مما تسبب في فقدان بصره.