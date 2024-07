عدد قياسي من النواب المسلمين تحت قبة البرلمان في بريطانيا

دخل عدد قياسي من النواب المسلمين مجلس العموم البريطاني (الغرفة الثانية للبرلمان) حيث بلغ عددهم 25 نائبا، وذلك عقب الانتخابات العامة التي أجريت في الرابع من يوليو/تموز الجاري في البلاد.

وتمكن 25 مرشحا من المسلمين من دخول البرلمان من بين 89 نائبا من الأقليات، ضمن عدد من الأحزاب البريطانية.

ودخل 18 نائبا مسلما مجلس العموم من حزب العمال، و2 من حزب المحافظين، وواحد من حزب الديمقراطيين الليبراليين، ومن بين المرشحين المستقلين المؤيدين لغزة، تمكن 4 مسلمين من دخول البرلمان.

These are the five pro-Palestine candidates that have secured wins at the 2024 UK General Election:

ويمثل هذا زيادة كبيرة عن انتخابات 2017 و2019، وذكرت صحيفة “مسلم ميرور” أن المسلمين في بريطانيا -الذين يبلغ عددهم الإجمالي نحو 3.4 ملايين نسمة، أدوا دورا محوريا في هذه النتائج الانتخابية.

وكان 19 مرشحا مسلما قد دخلوا البرلمان البريطاني في الانتخابات العامة 2019، و15 مرشحا في انتخابات 2017.

Adnan Hussain was greeted by supporters outside the counting centre after being elected as the independent candidate for Blackburn. pic.twitter.com/31xLazQLBX

— 5Pillars (@5Pillarsuk) July 5, 2024