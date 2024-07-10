فشل جديد في إنزال المساعدات جوا على غزة (فيديو)

فشلت عملية لإنزال المساعدات جوًّا، اليوم الأربعاء، في مخيم المواصي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت مشاهد متداولة لحظة فشل فتح المظلة لأحد طرود المساعدات، ونزوله على الأرض بقوة.

وحتى الآن لم تكشف وزارة الصحة في غزة عن أضرار بشرية ناجمة عن الواقعة.

وسبق أن فشل العديد من عمليات إنزال المساعدات الجوية في قطاع غزة، وأدى بعضها إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

ومع استمرار احتلال إسرائيل لمعبر رفح الحدودي مع مصر، حيث كان المنفذ الرئيسي لإدخال المساعدات، تقوم الدول المقدمة للمساعدات بإنزالها جوًّا لغزة.