كتائب القسام تنشر “فيديو” للإغارة على مقر قيادة عمليات جيش الاحتلال قرب رفح (شاهد)
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10/7/2024-|آخر تحديث: 10/7/202410:12 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطعًا مصورًا لشن مقاتليها غارة على مقر قيادة عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في “تل زعرب” قرب رفح يوم الجمعة الماضي.
ويظهر في المقطع، الذي نشرته كتائب القسام، مساء الأربعاء، رصد قوات الاحتلال في محيط مقر القيادة والتخطيط لشن الهجوم.
كما يظهر في المقطع استهداف مقر القيادة والدبابات الموجودة في محيطه بقذائف صاروخية وقنص جنود موجودين في محيط مقر قيادة العمليات، ثم تقدم مقاتلي القسام نحو المقر والاشتباك مع القوات الموجودة بداخله، قبل أن يتم استهداف المقر بقذائف الهاون للتغطية على انسحاب القوة المهاجمة.
ونشرت كتائب القسام مقطعًا مصورًا، في وقت سابق الأربعاء، لتصدي مقاتليها لآليات الاحتلال المتوغلة في حي تل الهوى بمدينة غزة.
وأعلنت كتائب القسام أيضًا عن تنفيذ العمليات التالية:
- بعد عودتهم من خطوط القتال، استهداف 3 دبابات من نوع (ميركافاه) بعبوتي (شواظ) وقذيفة (الياسين 105) في محيط منطقة الصناعة بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة.
- قنص جندي في منطقة الصناعة بحي تل الهوى غرب مدينة غزة.
- إيقاع قوة راجلة من جيش الاحتلال في كمين محكم في حي تل الهوى بمدينة غزة، بعد تفجير عبوتين مضادتين للأفراد (تلفزيونية) فور وصول القوة إلى مقتلة الكمين، وإيقاع أفراد القوة جميعهم بين قتيل وجريح، ورصد هبوط عدد من المروحيات لإخلائهم.
- تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة هندسية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح بالقرب من مسجد أبو بكر الصديق في حي البرازيل شرق مدينة رفح جنوب القطاع.
المصدر : الجزيرة مباشر