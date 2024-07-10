كتائب المجاهدين تبث لحظة ضرب موقع عسكري إسرائيلي بصاروخين 107 (شاهد)

بثت كتائب المجاهدين، التابعة لحركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مشاهد جديدة لتصديها لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال معركة طوفان الأقصى.

وقالت الكتائب إنها قصفت موقع “كوسوفيم” العسكري شرق القرارة بصاروخين من نوع 107.

وأظهرت المشاهد لحظة انطلاق الصاروخين من وسط مناطق دمرها جيش الاحتلال في غزة.

صاروخ 107

ويُطلَق صاروخ 107 عبر رشقات متتالية باستخدام منصات تحتوي الواحدة منها على 6 صواريخ أو 12 صاروخا.

وتواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال رغم مرور أكثر من 9 أشهر من عدوان إسرائيلي مدمر يشنه برًّا وجوًّا وبحرًا على قطاع غزة، إضافة إلى دعم أمريكي.