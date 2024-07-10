سياسة|قطاع غزة

مشاهد توثق لحظة نسف الاحتلال مربعا سكنيا بالكامل في حي الشجاعية (فيديو)

مسيّرة إسرائيلية التقطت لحظة التفجير

دمار واسع في غزة جراء قصف الاحتلال
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10/7/2024-|آخر تحديث: 10/7/202411:49 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

نشر مراسل القناة 12 الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، صورًا لمشاهد نسف مربعات سكنية بأكملها في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة شمالي القطاع.

وبيّنت المشاهد الملتقطة من مسيّرة إسرائيلية لحظة تفجير المربع السكني بالمتفجرات وتصاعد الدخان بكثافة.

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وأظهرت المشاهد أيضًا حجم الدمار الشديد في حي الشجاعية، حيث تعرضت غالبية المباني لتدمير كلي أو جزئي.

معارك الشجاعية

وكثف جيش الاحتلال من قصفه وتدميره لحي الشجاعية خلال الأيام الماضية بعدما تركزت فيه المعارك مع المقاومة في غزة.

وأدى قصف الاحتلال إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين، فضلًا عن نزوح الآلاف من شرقي غزة إلى غربها.

ويواصل الاحتلال قصفه للقطاع لليوم الـ278، مخلفًا خسائر بشرية فادحة ودمارًا كبيرًا في البنى التحتية، رغم مطالبات دولية وأممية بضرورة وقف إطلاق نار فوري في غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر