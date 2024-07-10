مشاهد حصرية للجزيرة.. اللحظات الأولى لمجزرة في مدرسة إيواء شرقي خان يونس (فيديو)

رصدت مشاهد حصلت عليها قناة الجزيرة اللحظات الأولى لقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في بلدة عبسان شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكان الأطفال يلعبون كرة القدم، بينما يقف العديد من النازحين يشاهدون المباراة، حينما قصف الاحتلال المدرسة، وذلك حسب ما بيَّنت المشاهد.

كما أظهرت المشاهد لحظة الهلع التي أصابت النازحين وهروبهم إلى خارج المدرسة بعد سقوط الصاروخ مباشرة.

وتناثرت جثث الشهداء وأشلاؤهم بالمدرسة جراء القصف، وسط صراخ النازحين وأهالي الشهداء.

دقائق قبل غـ ـارة إسرائيلية.. نازحون يلعبون كرة القدم داخل ساحة المدرسة تؤوي نازحين في عبسان شرقي مدينة خان يونس فباغتتهم قذائف الاحتلال pic.twitter.com/fR4Z7HxUQs — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 10, 2024

وأمس الثلاثاء، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بعد قصف مدرسة بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية.

وحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة في غزة، فقد استشهد 29 فلسطينيًّا وأصيب 53 بينهم حالات خطرة وحرجة جراء القصف.

ومنذ بداية الحرب على غزة، استهدف جيش الاحتلال عددًا من مراكز إيواء النازحين في مناطق مختلفة من القطاع، مما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.