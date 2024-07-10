مقاتل من القسام يوجه رسالة لنجل نتنياهو قبل قنصه جنديا إسرائيليا (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطعًا مصورًا لقنص جندي من جيش الاحتلال في منطقة الصناعة بحي تل الهوى بمدينة غزة.

وقال قناص القسام في المقطع، الذي نشر مساء الأربعاء، إنه بحث عن يائير ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فلم يجده، مضيفًا أن “نتنياهو لم يرسل ولده للجحيم.. وأرسل هؤلاء الأغبياء لحتفهم”.

ووجّهت انتقادات لاذعة إلى نتنياهو بسبب وجود ابنه يائير خارج إسرائيل خلال الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة.

وفي وقت سابق الأربعاء، نشرت كتائب القسام مقطعًا يوثق الإغارة التي شنتها على مقر قيادة عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في “تل زعرب” قرب رفح يوم الجمعة الماضي.

كما نشرت كتائب القسام أيضًا مقطعًا مصورًا، في وقت سابق الأربعاء، لتصدي مقاتليها لآليات الاحتلال المتوغلة في حي تل الهوى بمدينة غزة.

وأعلنت كتائب القسام في بيانات منفصلة عن تنفيذ العمليات التالية: