نصر الله: حماس تفاوض باسم كل محور المقاومة وما ترضى به نرضى به جميعا (فيديو)

قال الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، إن التزام الحزب بمعركة “طوفان الأقصى” كان من اليوم الأول، معتبرًا أنفسهم جزءًا من هذه المعركة.

وأكد في خطاب له، الأربعاء، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “تفاوض باسم كل محور المقاومة (حزب الله وجماعة أنصار الله الحوثي والمقاومة الإسلامية في العراق)، وما ترضى به الحركة نرضى به جميعًا”.

وأشار نصر الله إلى أن هدف جبهة الإسناد اللبنانية هو “استنزاف العدو ومنع حسمه للمعركة في غزة”، مؤكدًا أن الأطراف الدولية تدرك أن وقف إطلاق النار في شمالي إسرائيل مرتبط بوقف العدوان على غزة.

وأوضح أن “العدو يعاني نقصًا في التجنيد، واضطر للتجنيد الإجباري لطائفة الحريديم”.

وأضاف أن أغلب المدنيين الذين قتلوا في غلاف غزة سقطوا بنيران الجيش الإسرائيلي بموجب عقيدة “هانيبال”، مشيرًا إلى أن العالم بأسره بات يسلّم بأن إسرائيل غير قادرة على حسم المعركة في غزة.

وبروتوكول “هانيبال”، المعروف أيضًا بتوجيه “هانيبال”، هو إجراء عسكري تتبعه القوات الإسرائيلية لمنع وقوع جنودها في الأسر، حتى وإن استدعى ذلك قتلهم. يسمح هذا البروتوكول بقصف الأماكن التي يوجد فيها الجنود الأسرى لمنع أسرهم.

واعتبر نصر الله أن انتصار “المقاومة في غزة هو نصر للمقاومة في لبنان، وأن صمود المقاومة هناك يحمي كافة جبهات المقاومة، وأولها لبنان”.

وشدد نصر الله على أن إبعاد “حزب الله” عن الحدود اللبنانية الجنوبية لن يحل مشكلة إسرائيل، مؤكدًا جاهزية المقاومة في لبنان واستعدادها.

وأوضح أن مقتل القادة العسكريين للحزب زاد من عمق الصواريخ التي تصل داخل أراضي “العدو”، وأكد أنه إذا حدث اتفاق على وقف إطلاق النار في غزة، فإن جبهة الإسناد ستوقف إطلاق النار أيضًا.

وحذر نصر الله نتنياهو من أن إصراره على مواصلة المعركة “سيأخذ كيانه إلى الخراب”.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله” مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قصفًا يوميًا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، خلّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد بين تل أبيب و”حزب الله”، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إعلان الجيش الإسرائيلي قبل أسبوع “المصادقة” على خطط عملياتية لـ”هجوم واسع” على لبنان.