“نعد لك أصنافا من الموت”.. القسام تتوعد نتنياهو وتبث صور كمائن نوعية في تل الهوى (فيديو)

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد جديدة من تصدي مقاتليها للقوات المتوغلة شمالي قطاع غزة.

ونشرت القسام عبر قناتها على تليغرام مشاهد قالت إنها لتصدي مقاتليها للقوات الإسرائيلية المتوغلة في حي تل الهوى غرب مدينة غزة شمالي القطاع.

وتضمنت المشاهد عمليات نوعية ضد جنود الاحتلال وآلياته، إذ رصدت الكتائب تقدم الآليات قبل أن تفجر عبوات قالت إنها لمخلفات الاحتلال في جرافتين من نوع “D9”.

“نعد لك أصنافًا من الموت”

وقبل لحظة من التفجير، قال أحد مقاتلي القسام “بنقول لك يا نتنياهو: والله إنا نعد لك أصنافًا من الموت تجعلكم تلعنون أنفسكم أنكم فكرتم بالدخول لغزة”.

وأظهرت المشاهد استهداف القسام قوة راجلة إسرائيلية تحصنت في منزل بعبوة تلفزيونية.

وتضمنت المشاهد أيضًا لحظة استهداف قناص احتمى بأحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد وإصابته إصابة مباشر.

وفي بيان منفصل، قالت القسام “بعد عودتهم من خطوط القتال، أبلغ مجاهدونا عن تمكنهم من استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركافا بعبوتي شواظ وقذيفة الياسين 105 في محيط منطقة الصناعة بحي تل الهوى”.

تفجير عبوة في قوة هندسية شرق رفح

وفي بيان آخر، قالت إن مقاتليها تمكنوا من “تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة هندسية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح بالقرب من مسجد أبو بكر الصديق في حي البرازيل شرق مدينة رفح جنوبي القطاع”.

وتواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال رغم مرور أكثر من 9 أشهر من عدوان إسرائيلي مدمر يشنه برًّا وجوًّا وبحرًا على قطاع غزة، إضافة إلى دعم أمريكي.