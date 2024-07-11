أمام نتنياهو.. غالانت: يجب التحقيق معي ومع رئيس الوزراء ورئيس الأركان وأجهزة الاستخبارات (فيديو)

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الخميس، إلى إجراء تحقيق رسمي في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفًا أن التحقيق يجب أن يشمله هو نفسه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال غالانت، في حفل تخريج ضباط جدد في الجيش حضره نتنياهو، إن التحقيق الرسمي “لا بد أن يكون موضوعيًا، ويتعين أن يشملنا جميعًا، من يتخذون القرارات ومن ينفذونها، أي الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية”.

وأضاف: “لا بد أن يشملني التحقيق بصفتي وزيرًا للدفاع، ولا بد أن يشمل رئيس الوزراء”، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، وأجهزة الاستخبارات، وذلك أمام الحضور الذي قابل كلمات غالانت بالهتاف والتصفيق.

كما قال غالانت في كلمته إن الجيش لم يقم بمسؤوليته في الدفاع عن سكان إسرائيل في 7 أكتوبر، مشيرًا إلى نتائج تحقيق الجيش في ملابسات الهجوم على مستوطنة “بئيري” في غلاف غزة.

من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن تصريحات غالانت وتحقيق “بئيري” يثبتان بقوة أكبر الحاجة إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الأحداث، مضيفًا أنه لا يمكن للحكومة أن تستمر في التنصل من مسؤوليتها.

ورفض نتنياهو دعوات سابقة إلى فتح تحقيق في هجوم السابع من أكتوبر، قائلًا إن التحقيقات فيما حدث يجب أن تبدأ بعد انتهاء الحرب.

ويمكن للحكومة فقط اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيقات رسمية تتمتع باختصاص واسع ويكون لنتائجها أهمية ووزن، ويختار رئيس قضاة المحكمة العليا أفراد اللجنة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الخلاف بين غالانت ونتنياهو إلى العلن.

فبعد المظاهرات التي عمت إسرائيل على مدى أشهر العام الماضي احتجاجًا على خطط حكومية لتقييد سلطات المحكمة العليا، قال غالانت إنه يجب التخلي عن مشروع القانون المقترح، وحذر من أن الاضطرابات العامة قد تقوض الأمن الوطني.

وأقال نتنياهو غالانت على الفور، مما دفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الخروج إلى الشوارع دعمًا لغالانت، مما ضغط على نتنياهو وأرغمه على الإبقاء على غالانت في منصبه.

كما اختلف غالانت مع نتنياهو فيما يتعلق باليوم التالي للحرب على قطاع غزة، مما دفع بعض أعضاء حزب ليكود الذي ينتمي إليه الاثنان إلى الدعوة إلى إقالة غالانت من منصبه، وهو نفس ما طالب به وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.