أول سيناتور ديمقراطي يدعو بايدن إلى التنحي “من أجل مصلحة أمريكا”

أصبح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فيرمونت بيتر ويلش أول سيناتور ديموقراطي يطالب علانية الرئيس جو بايدن بـ”الانسحاب من السباق” الرئاسي “من أجل مصلحة البلاد”.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة “واشنطن بوست” قال ويلش إنّه “من أجل مصلحة البلاد، أدعو الرئيس بايدن إلى الانسحاب من السباق”.

وأضاف أن “أحدث استطلاعات الرأي تظهر أن الخطر السياسي الذي يواجهه الديمقراطيون آخذ في التزايد. الولايات التي كانت حتى الآن معقلنا تميل الآن نحو الجانب الجمهوري”.

وأضاف “لا أعتقد أن بايدن هو أفضل مرشح للتغلب على الرئيس السابق دونالد ترمب”.

وقال: “أفهم سبب رغبة الرئيس بايدن في الترشح، لقد أنقذنا من دونالد ترمب ذات مرة ويريد أن يفعل ذلك مرة أخرى لكنه يحتاج إلى إعادة تقييم ما إذا كان هو المرشح الأفضل للقيام بذلك، ومن وجهة نظري فهو ليس كذلك”.

وبينما أشار إلى احترامه الكبير لبايدن، قال ويلش إن “المخاطر لا يمكن أن تكون أكبر”، وحث بايدن على “وضعنا في المقام الأول، كما فعل من قبل”.

ترمب على “المسار الصحيح” للفوز

وتأتي دعوة ويلش في أعقاب تصريحات للسيناتور الديمقراطي عن كولورادو مايكل بينيت، الثلاثاء، بأنه لا يعتقد أن بايدن قادر على الفوز بإعادة انتخابه، على الرغم من أنه لم يصل إلى حد الدعوة لانسحاب الرئيس الأمريكي.

وقال بينيت لشبكة سي إن إن “اعتقد أن دونالد ترمب على المسار الصحيح للفوز في هذه الانتخابات”، مشيراً إلى أن البيت الأبيض “لم يفعل شيئاً” يثبت أن لديه خطة للفوز في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبينما حاول بايدن (81 عاما) إظهار مهاراته القيادية خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في واشنطن، تصاعدت الضغوط الداخلية عليه للاستقالة بعد أدائه الكارثي في المناظرة ضد منافسه دونالد ترمب.