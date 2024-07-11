الاحتلال دمر 85% من المباني.. الدفاع المدني بغزة يعلن حي الشجاعية منطقة منكوبة (فيديو)

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن أكثر من 85% من المباني في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة أصبحت غير قابلة للسكن، وإن أكثر من 120 ألف مواطن من سكان الحيّ أصبحوا بلا مأوى ويعيشون في العراء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم فوق أنقاض الحي المدمر بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منه أمس الأربعاء، بعد نحو أسبوعين من عملية توغل، أسفرت عن عشرات الشهداء وعمليات تهجير.

وقال المتحدث إن طواقم الدفاع المدني غير قادرة على التعامل مع الاستهدافات المتعددة والمتزامنة في وقت واحد وتواجه صعوبة في الوصول إلى المفقودين والمحاصرين تحت الأنقاض.

وأعلن أن حيّ الشجاعية أصبح منطقة منكوبة غير قابلة للحياة بعد الاجتياح الثاني لها من الاحتلال الذي دمر البنية التحتية، مشيرا إلى أن طواقم الدفاع المدني كانت ممنوعة من الدخول إلى الحيّ لتلبية استغاثة المحاصرين وانتشال الشهداء.

وفي حصيلة أولية أعلن المتحدث عن انتشال أكثر من 60 شهيدًا من منطقة الشجاعية قائلا إن هناك العشرات من الشهداء لا يزالون تحت أنقاض المنازل بالحي، وإنه لا يُعرَف عدد دقيق للضحايا.

وبحسب شهادات المواطنين فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أعطاهم الأمان للخروج من منازلهم قام بإطلاق النار عليهم؛ مما أدى إلى استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين.

وفي المجال الصحي قال المتحدث إن الاحتلال دمر عيادة طبية كانت تقدم خدماتها لأكثر من 60 ألف فلسطيني بالشجاعية ولم تعد تصلح للعمل.