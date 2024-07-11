الخبز والشاي.. طعام أسر بأكملها في مخيم نزوح بمدينة تعز اليمنية (فيديو)

تعيش الأسر النازحة في مخيم “جبل زيد”، في منطقة البيرين جنوب مدينة تعز اليمنية مأساة إنسانية تتفاقم عامًا بعد عام، من المعاناة داخل الخيام إلى ندرة الطعام ومؤخرًا انقطاع المياه.

وقالت جميلة مرشد، وهي إحدى النازحات في المخيم، للجزيرة مباشر إنهم يأكلون وجبة واحدة فقط في اليوم، مضيفة: “إذا تناولنا وجبة الغداء لا نتناول وجبة العشاء، وإذا تناولنا وجبة العشاء لا نتناول وجبة الغداء”.

من جانبها، قالت خميسة مرشد إن وجبة الغداء لعائلة من 9 أفراد هي الخبز والشاي فقط، مضيفة أنه لا يتم توزيع سلال غذائية أو مساعدات على النازحين.

وأشارت إلى أنه حتى الماء توقف عن الوصول إلى المخيم منذ 3 أسابيع.

من جهتها، أعربت نازحة ثالثة هي آسيا علي عن فقدان الأمل في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشونه في المخيم، قائلةً: “الحل من عند الله، هو اللي يصبرنا”.

وقالت إن الأسر النازحة يحلمون بأشياء بسيطة مثل الحصول على أشياء مثل السكر والطحين وغاز الطهي.

وبحسب الإحصائيات، تعيش نحو ألفي أسرة في مخيمات مدينة تعز، في أوضاع معيشية سيئة.