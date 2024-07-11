بالصواريخ.. كتائب المجاهدين تستهدف قوات الاحتلال في محور نتساريم (فيديو)

قالت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الخميس، إنها استهدفت بالصواريخ قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في محور “نتساريم” ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

ونشرت الكتائب عبر قناتها على تليغرام ما قالت إنه “مشاهد من استهداف كتائب المجاهدين لقوات العدو الصهيوني المتمركزة في ما يسمى محور نتساريم بالصواريخ”.

استهداف دبابتين وناقلة جند

من جانبها قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان عبر تليغرام إنها استهدفت “دبابتين من نوع “ميركفاه” بقذيفتي “تاندوم” قرب مفترق الزهار في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة”.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت صباح اليوم مستوطنات “حوليت” و”ياتيد” و”أفيشالوم” في غلاف غزة برشقة صاروخية.

وذكرت السرايا أنها “قصفت بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في محيط منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون”.

وفي بيان آخر قالت “قصفنا “اسدود” و”عسقلان” و”سديروت” ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية”.

كما قصفت السرايا تموضعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي على خط الإمداد في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة.

وبالاشتراك مع كتائب القسام أعلنت السرايا “استهداف ناقلة جند صهيونية وأخرى تابعة لسلاح الهندسة وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذائف الـ “RPG” و”الياسين 105″ في محيط مجمع قبيلة الترابين بالقرب من الشؤون جنوب حي تل السلطان في مدينة رفح”.