سرايا القدس تقصف أسدود وعسقلان وسديروت ومستوطنات بغلاف غزة (فيديو)

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة “الجهاد“، قصف مدن ومستوطنات في غلاف غزة برشقات صاروخية، وتنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاشتراك مع فصائل أخرى.

وعرضت سرايا القدس، مساء الخميس، مشاهد من “الرشقات الصاروخية التي قصفت بها مغتصبات غلاف غزة”، بحسب بيان نشرته على حسابها على تلغرام.

وذكرت سرايا القدس في بيانات منفصلة أنها قصفنا (أسدود و(عسقلان) و(سديروت) وعدد من المستوطنات، بينها (حوليت) و(ياتيد) و(أفيشالوم)، في غلاف غزة.

وأعلنت سرايا القدس قصف تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي على خط إمداد قواته في محور (نتساريم) جنوب مدينة غزة.

وذكرت سرايا القدس أنها قصفت، بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى، قوات وآليات الاحتلال المتوغلة في محيط منطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة بقذائف الهاون.

وفي رفح، أعلنت أن مقاتليها استهدفوا بالاشتراك مع مقاتلي كتائب القسام ناقلة جند للاحتلال وأخرى تابعة لسلاح الهندسة وجرافة عسكرية من نوع (دي 9) بقذائف (آر بي جي) و(الياسين 105) في محيط مجمع قبيلة الترابين بالقرب من الشؤون جنوب حي تل السلطان.