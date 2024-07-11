مستوطنون إسرائيليون يهاجمون ممتلكات الفلسطينيين شمال غربي نابلس (فيديو)

أفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين هاجمت ممتلكات الفلسطينيين في قرية برزايا شمال غربي نابلس في الضفة الغربية.

ويظهر مقطع “فيديو” متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حريقًا هائلًا يلتهم محلًا تجاريًا في القرية، حيث تتصاعد ألسنة اللهب بشكل كثيف ويغطي الدخان الأسود السماء. يمكن رؤية بعض الأشخاص يقفون بعيدًا عن الحريق، وهم في حالة من الذعر والقلق.

ويُسمع في “الفيديو” صوت أحد الأشخاص يقول: “شباب هذا محل أبو عادل. المستوطنين حرقوه وبنستنى بالإطفائية”، مشيرًا إلى أن مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين قامت بإشعال الحريق.

ويعكس “الفيديو” خطورة اعتداءات المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين والخسائر المادية الناجمة عنها، بالإضافة إلى تعطيل قوات الاحتلال بشكل مقصود ودوري فرق الإطفاء وسيارات الدفاع المدني من الوصول إلى مكان الحادث.

كما يعكس هذا الهجوم تزايد التوترات في المنطقة، ويضيف إلى سلسلة من الاعتداءات التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية.