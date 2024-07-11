وول ستريت جورنال: إدارة بايدن توافق على إرسال قنابل بزنة 500 رطل لإسرائيل

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة الرئيس جو بايدن أعطت الضوء الأخضر لإرسال قنابل بوزن 500 رطل إلى إسرائيل.

وأوضح هؤلاء المسؤولون أن شحن هذه القنابل قد بدأ بالفعل، ومن المتوقع أن تصل إلى إسرائيل في الأسابيع القادمة.

وأفاد مسؤول أمريكي للصحيفة بأن واشنطن ستستمر في تأجيل شحن القنابل الكبرى التي تزن 2000 رطل، معربة عن مخاوف من استعمالها في عمليات قريبة من رفح جنوبي قطاع غزة.

وقبل أيام، قال مسؤولان أمريكيان مطلعان على قائمة محدثة لشحنات الأسلحة إن إدارة بايدن أرسلت إلى إسرائيل أعدادا كبيرة من الذخائر، منها ما يزيد على 10 آلاف قنبلة شديدة التدمير بزنة ألفي رطل وآلاف من صواريخ هيلفاير، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وأضاف المسؤولان لوكالة رويترز أنه بين بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي والأيام القليلة الماضية، نقلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 14 ألف قنبلة (إم كيه-84) من زنة ألفي رطل، و6500 قنبلة من زنة 500 رطل، وثلاثة آلاف صاروخ هيلفاير جو-أرض دقيق التوجيه، وألف قنبلة خارقة للتحصينات، و2600 قنبلة صغيرة القُطر تُسقَط جوًّا، وذخائر أخرى.