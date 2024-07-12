أولمرت محذرا: إسرائيل ستحاكَم وستصدر مذكرات اعتقال لقادتها

حذر رئيس وزراء إسرائيل الأسبق أيهود أولمرت، اليوم الجمعة، من أن تل أبيب ستُحاكم في نهاية المطاف وستصدر مذكرات اعتقال لقادتها السياسيين والعسكريين، على خلفية الجرائم المرتكبة في حق الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال أولمرت في مقال نشره بصحيفة هآرتس إن إسرائيل لن تحظى بأي دفاع عندما تُتهم بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وبموازاة حربها المدمرة على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يصعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية؛ مما أدى إلى مقتل 571 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، إضافة إلى نحو 5 آلاف و350 جريحا.

وبسبب الحرب على غزة التي راح ضحيتها أكثر من 126 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية.

إسرائيل تنتظرها عقوبات “جدية ومؤلمة”

وقال إنه ستصدر مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء والقادة والوزراء ولكن “دولة إسرائيل” هي التي ستحاكم في النهاية.

وأضاف أولمرت في مقاله “أوجه هذا التحذير لأنه إذا واصلنا التسامح مع الجرائم ضد الفلسطينيين في الضفة، فسيتم فرض عقوبات جدية ومؤلمة على إسرائيل، ولن يكون لدينا دفاع جيد”.

وأضاف “الجميع يعرف التقارير عن المستوطنين الذين يهاجمون وينهبون ويدمرون ويحرقون ويقتلون الأبرياء، ويهاجمون الجنود الإسرائيليين الذين يرفضون مساعدتهم للقيام بجرائمهم”.

رسالة إلى نتنياهو وغالانت ووزير الـ”تحريض”

وقال “لم يكن لأي من هذا أن يحدث لولا الإلهام والمساندة والدعم الذي قدمه كبار قادة البلاد، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي المتنمر إيتمار بن غفير، وزير (تيك توك) الذي يسيطر على الحكومة، ومعه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش”.

وحذر أولمرت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلا “إن اليوم الذي ستصدر فيه مذكرات اعتقال بحقك بسبب الجرائم التي ترتكبها إسرائيل كل يوم في الضفة الغربية يقترب”.

وقال “في الضفة الغربية ترتكب الجرائم بشكل يومي من قبل مثيري الشغب وهم إسرائيليون، كارهون للعرب، بنية واضحة لطردهم من منازلهم والقرى التي عاشوا فيها طوال حياتهم”.

وأضاف موجهًا كلامه إلى نتنياهو “عندما توجه هذه الاتهامات إليك، سيدي رئيس الوزراء، لن نجد بيننا، أو في الساحة الدولية الداعمة لنا، شخصًا واحدًا ذا ضمير، يستطيع أن يدافع عنك”.

وتابع “أحذر وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي ستصدر بحقه مذكرة اعتقال أيضًا، لأنه مسؤول عن الأمن ويمكنه التحرك والنضال ضد السياسات المتهورة لنتنياهو وسموتريتش”.

وأردف “أحذر أيضًا بن غفير، وزير التهديد والتحريض ودعم (شباب التلال)، من أنك لن تتجنب أوامر الاعتقال. وستحصل على أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بسبب المسؤولية التي تتحملها والتي تفتخر بها”.