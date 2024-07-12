الاحتلال يعيد تدمير مستشفى “أصدقاء المريض” وبلدية غزة تكشف حجم الدمار في الشجاعية (فيديو)

خلّف الاحتلال الإسرائيلي دمارًا هائلًا في مدينة غزة وغربها بعد توغله في المنطقة لأيام، وشنّه هجومًا بريًّا وجويًّا على غالبية المباني السكنية والمستشفيات هناك.

وكشفت مشاهد متداولة، تدمير الاحتلال لمستشفى “أصدقاء المريض” شمالي القطاع، وبينت المشاهد الخراب الكبير الذي لحق بالمستشفى.

وتعد هذه المرة الثانية التي يدمر فيها الاحتلال مستشفى “أصدقاء المريض” بعد أن دمّره في توغل سابق، وتم ترميمه.

حي الشجاعية

في سياق متصل، كشفت بلدية مدينة غزة، الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي دمر 35% من المباني والمرافق السكنية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بشكل كامل.

وقالت البلدية في بيان، إن “الجيش الإسرائيلي تعمد استهداف المرافق الحيوية والبنى التحتية لجعل غزة مدينة غير قابلة للحياة وقد دمر 35% من المباني والمرافق السكنية في حي الشجاعية لوحده بالكامل”.

وأضافت “تعمد الجيش الإسرائيلي استهداف خزانات المياه والأشجار والمساجد والمدارس وكل المرافق الحيوية في المدينة”.

ومساء الخميس أعلن جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، انتشال أكثر من 60 جثة من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي عقب عملية برية استمرت نحو أسبوعين.

وكشف الانسحاب من الشجاعية عن دمار هائل حوّل الحي إلى أطلال، حيث دمّر الجيش مربعات سكنية كاملة، وجرف شوارع واستهدف البنية التحتية في المنطقة.

وصباح اليوم، أشار الدفاع المدني في غزة إلى انتشال عشرات الشهداء بمنطقة الصناعة وتل الهوى في مدينة غزة، وأكد أن هناك عشرات من الجثث متناثرة بالشوارع والأزقة وداخل المنازل المدمرة، إضافة إلى العديد من المنازل المحترقة بعدما أضرم الاحتلال النيران فيها قبل انسحابه الجزئي.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حربا مدمرة بدعم أمريكي على غزة، خلّفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال إبادة جماعية وبتحسين ظروف الوضع الإنساني الكارثي.