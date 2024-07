غارات على مطار الحديدة والجيش الأمريكي يعلن تدمير زوارق ومسيّرات للحوثيين

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الجمعة، أن الطيران الأمريكي البريطاني شن 3 غارات على مطار الحديدة الدولي في المحافظة المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن.

وجاء في خبر عاجل مقتضب لقناة “المسيرة” الفضائية التابعة للحوثيين: “طيران العدوان الأمريكي البريطاني يشن 3 غارات على مطار الحديدة الدولي”. ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف.

والخميس، أعلنت جماعة الحوثي تعرض مديرية الصليف في محافظة الحديدة لخمس غارات أمريكية بريطانية.

وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، لكونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية ومعسكرات، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، فجر الجمعة، تدمير 5 زوارق، و3 مسيّرات لجماعة الحوثي.

وقالت “سنتكوم” في بيان نشرته عبر منصة إكس “خلال الساعات الـ24 الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير 5 زوارق مسيّرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر”.

وأضافت أن قواتها دمرت أيضا “ثلاث طائرات مسيّرة للحوثيين، اثنتان منها في البحر الأحمر، والثالثة في منطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن”.

واعتبرت أن “الزوارق والمسيّرات المذكورة كانت تشكل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف (تحالف حارس الازدهار) والسفن التجارية في المنطقة”.

