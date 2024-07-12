القسام تعرض مشاهد لاستهداف مواقع الاحتلال في نتساريم (فيديو)

أصدرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فيديو يوثّق استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في محور “نتساريم” باستخدام قذائف الهاون وصواريخ “رجوم”.

الفيديو الذي نُشر على منصات إعلامية تابعة للجناح العسكري، يعرض بالتفصيل العملية العسكرية واستعداداتها، في إشارة واضحة إلى قدرات المقاومة الفلسطينية وردها على العمليات الإسرائيلية.

في بداية الفيديو، يظهر شعار كتائب القسام المعروف، مصحوباً بخلفية موسيقية تثير الحماسة. يلي ذلك نص مكتوب يُفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في محور “نتساريم” تتعرض لقصف متواصل بقذائف الهاون وصواريخ “رجوم”.

تحضير وإطلاق قذائف الهاون

يتناول الجزء الأول من الفيديو مشاهد تحضيرية من استعدادات مقاتلي القسام لعملية القصف باستخدام قذائف الهاون.

تشمل هذه المشاهد:

1- تحضير السلاح: حيث يظهر أحد المقاتلين وهو يضبط زاوية الإطلاق باستخدام ميزان مخصص لضمان دقة التصويب.

2- تحميل القذائف: ويُظهر المقطع عملية إدخال القذائف في فوهات الهاون بحذر ودقة.

3- إطلاق القذائف: بعد ضبط الزاوية وإدخال القذيفة، يتم إطلاق قذائف الهاون، وتُظهر الكاميرا سقوط القذائف على مواقع الاحتلال وتصاعد الدخان. يتضمن الفيديو لقطات متعددة لمراحل الإطلاق وتأثير القذائف على الأرض.

إطلاق صواريخ “رجوم”

في الجزء الثاني من الفيديو، يتم التركيز على استخدام صواريخ “رجوم”، وهو سلاح محلي الصنع. يتضمن هذا الجزء:

1- التحضير لإطلاق الصواريخ: ويُظهر المقطع تحضيرات مكثفة من قبل المقاتلين لإطلاق صواريخ “رجوم”، بما في ذلك فحص الأجهزة وضبط أنظمة الإطلاق.

2- إطلاق الصواريخ: توثق الكاميرا لحظة إطلاق الصواريخ ورحلتها نحو أهدافها. يُظهر الفيديو قوة الانفجارات الناتجة عن سقوط الصواريخ، مع تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان. يعرض الفيديو تأثير الضربات على مواقع الاحتلال من خلال مشاهد حية للدخان والانفجارات.

وبعد ذلك تعرض المشاهد التفصيلية لعمليات الإطلاق والتصويب.

ويُظهر الفيديو تأثير الضربات على مواقع الاحتلال من خلال مشاهد للدخان المتصاعد والانفجارات الضخمة.

وتحاول كتائب القسام عبر هذه الفيديوهات التأكيد على أن المقاومة الفلسطينية مستمرة في عملياتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، رغم الظروف الصعبة والحصار المفروض على قطاع غزة.