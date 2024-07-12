الكرملين يرد على تقرير بشأن “مؤامرة روسية” لاغتيال رئيس شركة ألمانية لتصنيع الأسلحة

رفض الكرملين الجمعة تقريرًا أفاد بأن الولايات المتحدة أحبطت مخططا روسيًا لاغتيال الرئيس التنفيذي لشركة ألمانية كبيرة تزود أوكرانيا بأسلحة.

والخميس، أفاد تقرير لشبكة (سي إن إن) بأن المخابرات الأمريكية اكتشفت في وقت سابق من هذا العام أن الحكومة الروسية خططت لاغتيال أرمين بابيرغر الرئيس التنفيذي لشركة “راينميتال” الألمانية المتخصصة في تصنيع الأسلحة والقذائف المدفعية والمركبات العسكرية الموجهة لأوكرانيا.

وأوضح تقرير الشبكة نقلًا عن 5 مسؤولين أمريكيين وغربيين قالت إنهم مطلعون على الحادثة، أن المؤامرة كانت واحدة من سلسلة الخطط الروسية لاغتيال المديرين التنفيذيين لصناعة الدفاع في جميع أنحاء أوربا الذين كانوا يدعمون المجهود الحربي في أوكرانيا.

وذكر التقرير أن خطة قتل أرمين بابيرغر، الذي قاد مهمة التصنيع الألمانية لدعم كييف، كانت هي الأكثر نضجًا. وأنه عندما علم الأمريكيون بهذه الجهود، أبلغوا ألمانيا، التي تمكّنت أجهزتها الأمنية بعد ذلك من حماية بابيرغر وإحباط المؤامرة.

وأضاف تقرير الشبكة أن بابيرغر كان هدفًا واضحًا للاستخبارات الروسية لأن شركته “راينميتال” هي أكبر وأنجح شركة ألمانية مصنعة لقذائف المدفعية الحيوية من عيار (155 ملم) والتي أصبحت السلاح الحاسم في الحرب بأوكرانيا.

نفي روسي وحزم ألماني

وأكد الكرملين أن التقارير الإعلامية الغربية التي تفيد بأن “روسيا تخطط لاغتيال رئيس شركة راينميتال الألمانية هي تقارير كاذبة ولا تحتوي على أي حجج جدية وتستند إلى مصادر مجهولة”.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “كل ذلك تم تقديمه بأسلوب الأخبار المضللة، لذا لا يمكن أخذ مثل تلك التقارير على محمل الجد”.

وانتقدت وزيرة الخارجية الألمانيا أنالينا بيربوك موسكو بعد نشر الاتهامات، وقالت الخميس على هامش مشاركتها في قمة الناتو في واشنطن، إن ذلك يظهر كيف أن روسيا “تشن حربًا عدوانية هجينة، من خلال التخريب والهجمات الإلكترونية وشل نظام تحديد المواقع العالمي بحيث لم تعد طائرات البلطيق قادرة على الهبوط في بلدان مجاورة”.

وأضافت أنالينا بيربوك “هذا يؤكد مرة أخرى أننا كأوروبيين يجب أن نحمي أنفسنا بأفضل ما نستطيع وألا نكون ساذجين”، وتابعت “رأينا أن هناك هجمات على أشخاص على أراض أوربية. رأينا أنه كانت هناك هجمات على مصانع”.

وفي بيان منفصل قالت وزارة الداخلية الألمانية نانسي فيزرإن برلين “لن ترهبها التهديدات الروسية”، مؤكدة أنها تهدف بشكل أساسي إلى “تقويض دعم ألمانيا وشركائنا لأوكرانيا في دفاعها ضد الحرب العدوانية الروسية”.

وأكدت حزم السلطات الأمنية الألمانية في التعامل مع التهديدات الروسية، وقالت “نحن لا نعلق على وقائع تهديد فردية، لكن هناك شيئا واحدا واضحا للغاية هو أننا نأخذ التهديد المتزايد بشكل كبير من العدوان الروسي على محمل الجد”.

راينميتال ترفض التعليق

من ناحيته قال المتحدث باسم راينميتال، أوليفر هوفمان، إن الشركة “لا تستطيع التعليق على القضايا المتعلقة بأمن الشركة”.